Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti è intervenuto ai microfoni di Radio Radio parlando anche dello Stadio Flaminio e della situazione legata a questo stadio. Queste le sue parole: “Dare lo stadio Flaminio alla Lazio potrebbe essere utile per riqualificare l’area del Flaminio, dove nasce lo sport a Roma, perché è da lì che si è sviluppato tutto, considerando anche il fatto che la Lazio è nata a Piazza della Libertà, a poca distanza. Ora c’è la possibilità di far rivivere questo gioiello. Inoltre nella pancia del Flaminio c’era la possibilità di svolgere diversi sport, non a caso la Lazio è una delle più grandi polisportive del mondo. Può rinascere un’attività sportiva della Lazio? Credo ci si stia già lavorando, il prossimo sindaco, nei primi 100 giorni, lì dove c’è la volontà di Lazio e Roma nel fare gli stadi, si potrebbe addirittura acquisire il pubblico interesse, con dei progetti ed un piano di fattibilità. Si potrebbe già andare in consiglio comunale. Poi per fare lo stadio ci vorranno tre anni, ma credo che entrambe le società, se sono avanti con i progetti, si può fare. Roma ed Atene sono i luoghi in cui le Olimpiadi si praticano nel modo più aderente al terreno, in quanto sono due città vocate allo sport. Io andrò volentieri all’iniziativa del 2 settembre per il Flaminio. Credo che faremo grandi cose per la Lazio e per la Roma”.

