Lazio, il giorno di Basic. Dove sarà impiegato il mancino (quasi) gemello di Milinkovic?

Un colpo nel reparto più forte e completo. La Lazio sceglie Toma Basic per dare più qualità (mancava un mancino) e fisicità (è alto 190 cm, ricorda Milinkovic, anche se tra i due la differenza è netta) al proprio centrocampo. Croato, 24 anni, è un profilo apprezzato anche da Maurizio Sarri, che ne ha avallato l’acquisto e, nelle scorse settimane, lo attendeva con ansia a Formello. Tare è stato il più bravo a convincerlo e lui, una volta data la parola alla Lazio, ha aspettato che si sbloccasse il mercato con il famoso indice di liquidità. Rispedendo al mittente i vari interessamenti: su di lui a maggio c’era il Napoli, ma è stato accostato anche all’Atalanta e di recente al Benfica. Ieri Basic è sbarcato a Roma, questa mattina sono in programma le visite mediche e già nel pomeriggio può allenarsi con il gruppo. A livello atletico dovrebbe essere già in condizione: in Francia ha già giocato 3 partite di Ligue 1 con il Bordeaux, tutte da titolare, per un totale di 212 minuti.

Con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto in forma, è chiaro che Basic nelle gerarchie iniziali non partirà come titolare. Ma sarà sicuramente molto dentro il progetto e alle rotazioni del tecnico, che ai centrocampisti chiede un dispendio importante di energie ed è solito cambiarli durante la partita. Può essere il primo cambio, insomma. Dove gioca Basic? Il team manager dell’Hajduk Spalato, Kreso Mikulandra, lo ha descritto come “il classico centrocampista difensivo”, in grado però “di giocare anche più avanti”. I numeri lo confermano: a Spalato e a Bordeaux, su 155 partite, ha realizzato 20 gol e 19 assist: per una media (alta per un centrocampista) di una rete e un passaggio decisivo ogni 8 partite. In realtà Basic è il classico profilo che può fare tutto: Petkovic quest’anno l’ha impiegato sia come mediano a 2 davanti la difesa che sulla trequarti. Alla Lazio difficilmente prenderà il posto di Leiva, giocherà invece come intermedio e – se Sarri dovesse optare per un cambio modulo – sulla trequarti. Sistemato il centrocampo, ora Tare dovrà prendere un sostituto di Correa e un difensore per chiudere una sessione di mercato molto positiva. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

