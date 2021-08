Toma Basic è un giocatore della Lazio: chi è il nuovo centrocampista per Sarri

Toma Basic è un nuovo giocatore della Lazio, ora è ufficiale. Dopo quasi due mesi di rumors e di voci sulla trattativa tra Lazio e Bordeaux, finalmente la fumata bianca è arrivata, grazie anche allo sblocco del mercato biancoceleste con il superamento dell’ostacolo chiamato indice di liquidità. E’ lui il rinforzo per Sarri con un centrocampo che, così, si ritrova ancora più completo: Basic è, infatti, un giocatore che può ricoprire sia la posizione di mediano, permettendo a Leiva di rifiatare più spesso, che quella di mezzala, donando così un’alternativa agli affermati Milinkovic, vice capitano, e Luis Alberto, partito dalla panchina a Empoli ma la cui titolarità non dovrebbe essere comunque in dubbio. Il centrocampista croato ha 25 anni, ma tanta personalità da vendere: al Bordeaux, con cui è stato quattro stagioni, si è fatto apprezzare per la forza fisica messa in campo, oltre che per la caparbietà nel recuperare palloni e la precisione dei suoi lanci lunghi. Inoltre Basic ha saputo dire la sua anche con tiri potenti dalla distanza e con lanci precisi, fattori che lo hanno avvicinato al gol diverse volte e permesso, con il Bordeaux, di siglare in tutto 9 gol e fornire 7 assist nella sua esperienza francese. Prima della sua esperienza al Bordeaux, quella con cui è esploso del tutto, il centrocampista croato ha giocato per quattro stagioni in patria, un anno al Rudes in prestito, nella Serie B croata, mettendo a segno due reti in 25 presenze, e tre anni all’Hajduk Spalato, dove ha segnato 9 gol e fornito 12 assist in 60 partite. In questa seconda esperienza ci sono da segnalare anche due gol segnati nella Coppa di Lega della Croazia. Per quanto riguarda la nazionale, Basic conta 16 presenze nelle giovanili, tra u19 ed u21, e 2 presenze nella nazionale maggiore, venendo inserito anche nella lista del pre-convocati di Euro2020, salvo poi essere escluso dai 26 finali. Con la sua nazionale ha segnato in tutto 2 gol, arrivati entrambi con l’u21.

Poco dopo la circolazione della notizia della sua imminente partenza direzione Roma, ha fatto il giro dei social un video girato tempo fa in cui il giocatore croato spiega la corretta pronuncia del suo cognome, un video utile ai tifosi della Lazio che d’ora in poi lo chiameranno e lo inciteranno. Benvenuto nella capitale, Basic!

