TuttoSport | Sarri ha il jolly che voleva: Lazio, Basic è tuo

E’ il giorno di Toma Basic, sbarcato a Roma ieri sera e atteso oggi in clinica Paideia per le visite mediche di rito. Un rinforzo atteso da Maurizio Sarri per la sua mediana, con la Lazio che in questi giorni è attiva anche su altre piste per accontentare il più possibile il nuovo tecnico. Per il centrocampista croato, il presidente Claudio Lotito ha sborsato la cifra di 7 milioni di euro più bonus da corrispondere in diverse tranche al Bordeaux, mentre al giocatore è stato assicurato un contratto di 5 stagioni a 1,5 milioni di euro l’anno. Un arrivo che la Lazio aveva bloccato da tempo e che ha dovuto attendere nel concretizzare a causa dello stop vincolato all’indicatore di liquidità. A sbloccare l’impasse ci ha pensato il patron, tirando fuori di tasca sua 10 milioni di euro sotto forma di prestito finalizzato a una sorta di aumento capitale societario. Una bestia di un metro e novanta, forte fisicamente ma longilineo e capace di giocare sia come centrale di centrocampo, sia da intermedio e incontrista. Classe ’96, il ds Igli Tare lo aveva in dividuato da tempo per aumentare le alternative a centrocampo. Al Bordeaux dal 2018, dove ha collezionato 72 presenze e realizzato 7 reti, oltre a due presenze nella nazionale maggiore croata. Arriva in biancoceleste con il marchio di vice-Leiva e vice-Milinkovic, ma all’occorrenza potrebbe venire utile a Sarri per variare il modulo, dall’inizio o in corsa, dal 4-3-3 al 4-3-1-2, con Luis Alberto avanzato a trequarti eun altro attaccante al fianco di Ciro Immobile. Al momento i due indiziati principali sono Felipe Anderson e Pedro (l’altro ieri avvistato alla festa della moglie di Pastore, assieme a diversi suoi excompagni della Roma), ma l’attivismo della Lazio sul mercato fa a pensare che la rosa sia ancora in fase di costruzione e che proprio in attacco possono arrivare altre sorprese. Molto dipenderà dal futuro di Correa, che si è promesso all’Inter. Se l’argentino dovesse partire, cosa che la Lazio a questo punto auspica anche per un discorso di cassa, tornano ad aumentare i nomi dei possibili sostituti nel ruolo di attaccante esterno. Servono giocatori freschi, intercambiabili di fascia e capaci di interpretare anche il ruolo di seconda punta. Al serbo dell’Eintracht Francoforte, Filip Kostic, con il quale Tare ha già un accordo di massima (per aspettare lui la Lazio non ha tesserato Kamenovic in modo da tenere libero l’ultimo slot da extracomunitario) si aggiungono ora i nomi di due alternative. La prima è Julian Brandt del Borussia Dortmund, un cavallo di ritorno visto che il giocatore è sul taccuino del ds da diversi mesi. L’altro invece è una novità dell’ultim’ora: si tratta di Jérémie Boga del Sassuolo. Per entrambi l’ostacolo è il prezzo, ma se per Brandt i tedeschi chiedono la cifra “monstre” di 40 milioni, per l’attaccante franco-ivoriano i neroverdi si “accontenterebbero” di circa 25 milioni. Intanto si mette nel mirino lo Spezia in vista della seconda giornata di campionato, dove all’Olimpico sono previsti circa 30 mila tifosi laziali per quello che sarà un attesissimo ritorno alle gare dal vivo. Per la sfida ai liguri, difficilmente Sarri cambierà sistema di gioco. Recuperato Marusic (ma a destra vige la monocrazia di Lazzari), da monitorare le condizioni di Luiz Felipe, probabilmente sarà la pri ma di Luis Alberto da tito lare con il nuovo modulo. A Empoli, allo spagnolo anco ra in ritardo di condizione e poco brillante, era stato pre ferito Akpa Akpro, che però ha decisamente deluso la sciando il campo all’inter vallo. In attacco, da tenere sotto controllo lo stato fisi co di Pedro, uscito acciacca to dalla sfida di sabato scor so. Se non dovesse recupe rare, toccherebbe con mol te probabilità a Raul Moro.

LUTTO E CORDOGLIO – leri il presidente federale Gabriele Gravina si è unito alla S.S. Lazio nel cordoglio per la scomparsa, all’età di 93 anni, del giornalista Mario Pennacchia, <<storica firma» oltre che responsabile della comunicazione laziale durante la presidenza Cragnotti. TuttoSport/Simone Di Stefano

