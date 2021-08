As Luiss Calcio, l’ex Lazio Gugliemo Stendardo è il nuovo allenatore: l’annuncio

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ha inizio ufficialmente una nuova avventura per l’ex difensore della Lazio Gugliemo Stendardo. Per lui 4 stagioni con l’aquila sul petto con una Supercoppa italiana vinta. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2018, oltre a svolgere il lavoro di opinionista sportivo, Stendardo ha intrapreso un nuovo percorso con la LUISS come difensore, squadra militante nella Promozione laziale. Adesso l’ex Lazio è pronto per un salto più importante, passando dal campo alla panchina per diventare il nuovo allenatore della As Luiss Calcio. La stessa Società, ha dato l’annuncio sui propri canali social.

Di seguito il comunicato:

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: