Buon compleanno, Pancaro: gli auguri della Lazio – FOTO

L’ex difensore biancoceleste spegne oggi 50 candeline.

Giuseppe Pancaro è approdato in biancoceleste nell’estate del 1997, vestendo l’Aquila sul petto fino al 2003. L’azzurro, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 220 presenze, realizzando in queste 7 reti.

In sei stagioni con la maglia biancoceleste ha conquistato lo Scudetto nella stagione 1999-2000, una Coppa delle Coppe, due Coppe Italia, una Supercoppa europea e due Supercoppe italiane. SSLazioAgenziaUfficiale

