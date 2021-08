CALCIOMERCATO – Dalla Germania, trattativa in corso tra Kostic e la Lazio: l’attaccante vuole la Serie A

Secondo quanto riportato dal Max Bielefeld, giornalista di Skysport Deutschland, la Lazio starebbe intavolando in questo momento una trattativa concreta per portare Filip Kostic a Roma. L’esterno dell’Eintrach Francoforte è da tempo nel mirino di Tare, e dopo l’addio di Correa ufficializzato poco fa, è ui il primo indiziato per sostituire il Tucu. Kostic sarebbe perfetto per andare a colmare il ruolo di esterno sinistro, rimasto ad oggi vacante nel tridente di Sarri. Secondo Bielefeld, si è ancora arrivati ad un accordo, ma enrambe le parti lavorano per chiudere l’operazione. Tuttavia, il giocatore ha da tempo un accordo con la Lazio sulla base di un contratto fino al 2025.

Lazio are in concrete talks to sign Filip Kostic from Eintracht Frankfurt!

Negotiations are underway between Lazio and Frankfurt.

Personal terms being discussed as well. Kostic would like to join the Serie A side.

No agreement yet ⏳#TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/1PEEIGYZ7F

— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) August 26, 2021