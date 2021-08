CdS | Basic provato subito, Hysaj fermo

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

FORMELLO. Sarri lavora in vista di Lazio–Spezia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri Basic ha effettuato le visite mediche e il primo allenamento con i biancocelesti. Il suo acquisto è stato ufficializzato dalla Lazio, dopo la firma messa sul contratto di cinque anni a 1,5 milioni più bonus. Il giocatore sarà inserito nella lista del campionato al posto di Correa e indosserà la maglia numero 88. Nelle prove tattiche ha trovato posto accanto a Milnkovic e Leiva; ora spetta a Sarri, che ha parlato con il croato a fine allenamento, decidere se schierarlo sin da subito con lo Spezia. Il tecnico biancoceleste deve risolvere un rebus a centrocampo: capire se confermare Akpa Akpro nonostante il flop del Castellani, rilanciare Luis Alberto dall’inizio o lanciare l’esordiente Basic.

Sarri sta iniziando a ragionare sulla possibilità di provare il 4-3-1-2, anche se in allenamento è stato provato il 4-3-3. La scelta di cambiare modulo è legata alle future scelte di mercato: il rombo sarebbe applicabile con Zaccagni, mentre Kostic sarebbe adatto al classico 4-3-3. Oggi sarà rivalutato Hysaj, ieri assente e sostituito da Fares. A sinistra è stato piazzato anche Kamenovic, al momento non tesserato e, dunque, non utilizzabile. Radu, invece, è stato provato da terzino. In vista della partita contro lo Spezia, Reina è titolare in porta. Lazzari, Luiz Felipe e Acerbi sono certi del posto. A centrocampo va assegnata una maglia. Confermando il tridente, Sarri punterebbe su Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: