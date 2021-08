CdS | Lazio-Zaccagni: contatto. E Kostic resta in attesa

La società ha già parlato con lo staff dell’attaccante e il Verona aspetta l’offerta. L’ala dell’Eintracht può arrivare solo se parte Kamenovic.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste ha salutato Correa e ora prepara un altro colpo in attacco. Si lavora su due piste: una italiana e una straniera. Per Sarri confermata la new entry del 10 dell’Hellas. Ieri la pista Zaccagni ha preso quota. Il ds Tare ha contattato il suo entourage per bloccare il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2022 con l’Hellas Verona. Il calciatore, che non intende rinnovare, potrebbe firmare già da gennaio per qualsiasi club e a giugno si libererebbe a parametro zero. Un grosso danno economico per la società. Zaccagni ha una valutazione che si aggira attorno ai 10 milioni, la scadenza del contratto deprezza il cartellino, pur giocando a rialzo non può superare i 15 milioni. Un’ottima occasione, considerando l’ingaggio: guadagna 550 mila euro, accetterebbe un contratto superiore al milione. Il giocatore italiano ha 26 anni, fa l’ala, il trequartista e l’interno di centrocampo. Permetterebbe a Sarri di usare il 4-3-1-2, il modulo su cui sta riflettendo dopo Empoli.

Kostic aspetta la chiamata finale, vuole la Lazio. Costa 10-12 milioni ed è in scadenza nel 2023 con l’Eintracht. Unico problema, il suo status da extracomunitario: per tesserare lui, non potrà esserlo Kamenovic, arrivato a giugno dal Cukaricki. Il mercato chiude il 31 agosto. Per le ali si è aggiunto Cody Mathes Gapko, classe 1999 del PSV Eindhoven.

Sul fronte uscite, l’offerta del Genoa per Caicedo è stata congelata. Fares andrà in prestito con riscatto a 5-6 milioni. Si aspettano notizie su Vavro, fuori lista campionato. Si aspetta un offerta in Italia per permettere alla società biancoceleste di usufruire del Decreto Crescita.

