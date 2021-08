CdS | Sprint Inter-Correa: lo sbarco, le visite e subito in campo

Oggi già il primo allenamento: Inzaghi può decidere di portarlo in panchina domani al Bentegodi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Tucu si lega all’Inter fino al 2025 con ingaggio da 3,5 milioni a stagione. Per agevolare il trasferimento ha rinunciato alle ultime spettanze con la Lazio. Il numero di maglia che vestirà con il club neroazzurro sarà il 17 o il 19. Questo pomeriggio Inzaghi, dopo le visite mediche di idoneità per il calciatore, lo attende alla Pinetina per la rifinitura: anche con un solo allenamento, il giocatore potrebbe partire per la gara contro il Verona. Inoltre, l’argentino adesso dovrà rispondere alla Seleccion per le gare di Qualificazione al prossimo Mondiale, quindi si rivedrà solo giusto prima della ripresa.

Correa, inoltre, parte come terzo. La coppia base di attaccanti sarà quella formata da Dzeko e Lautaro. Tuttavia, nel reparto offensivo resta un’incognita: Sanchez, il cileno dovrà seguire un programma specifico di lavoro nei prossimi 15 giorni, prima di poter tornare a disposizione di Inzaghi.

