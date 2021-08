ESCLUSIVA | L’ex Spezia, Melucci: “Ho incontrato Acerbi da avversario. Difensore tenace che, come Chiellini, può rappresentare lo spirito italiano”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sabato ore 18:30, la Lazio ospita lo Spezia. Allo Stadio Olimpico, i biancocelesti affronteranno la squadra di Thiago Motta, reduce da un pareggio con il Cagliari. In vista della prossima giornata di campionato, l’ex giocatore del club ligure Massimo Melucci è intervenuto in esclusiva a Laziopress.it.

Molti ritengono che la difesa biancoceleste sia da rivedere, ma si intravede il Sarrismo. Che opinione hai a riguardo?

“Senza dubbio il lavoro che ha iniziato a fare l’allenatore, si vede: Sarri è sempre stato un allenatore-professore per il reparto difensivo. Sono convinto che, alla lunga, riuscirà a far si che le piccole dinamiche di reparto saranno aggiustate. Ai tempi, lo ha fatto con l’Empoli in Serie A, dove ci sono giocatori con una qualità diversa, rispetto a quelli che ha adesso alla Lazio”.

Dove la Lazio potrebbe soffrire lo Spezia, e viceversa?

“Lunedì lo Spezia ha cercato di dimostrare, attraverso la sua coralità, di creare delle difficoltà all’avversario. Rispetto al campionato attuale, avrà qualcosa in meno a livello individuale, ma sicuramente cercherà di fare con il collettivo la sua arma, per dare del filo da torcere alle altre squadre“.

Cagliari-Spezia 2-2, cosa pensi sia mancato alla squadra di Thiago Motta per vincere?

“Perchè lo dicono i numeri, la formazione stessa: è mancata l’esperienza anche dal punto di vista individuale dei giocatori. Qualche alternativa in più per l’allenatore per cambiare i calciatori o le scelte a livello tattico”.

Da difensore, con quale calciatore della Serie A ti sarebbe piaciuto giocare?

“Quest’anno, il giocatore che ha rappresentato i difensori in Italia è stato Chiellini. Ha dimostrato di avere uno spirito italiano, che lo ha contraddistinto e lo ha portato a fare grandi cose nella sua carriera. Lo stesso Acerbi lo può rappresentare, perchè è sempre stato un giocatore tenace. Io l’ho incontrato da avversario negli ultimi anni quando stava alla Reggina. E’ un giocatore che per l’Italia e il calcio italiano ha la massima stima, come ruolo e come difensore”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: