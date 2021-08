Funerali Pennacchia, il saluto del direttore Mimun: “Addio grande Mario” – FOTO&VIDEO

Si è spento martedì nel tardo pomeriggio il noto giornalista Mario Pennacchia e non sono mancati di certo attestati di stima ed affetto per il maestro che, soprattutto per i laziali, rappresenta una parte importante di storia. Questa mattina si sono svolti i funerali della nota firma del giornalismo sportivo e non solo; presente il direttore Clemente Mimun che, attraverso il suo account ufficiale Twitter ha così salutato Pennacchia: “Addio grande Mario“, postando inoltre foto e video in memoria dell’ex capo della comunicazione della S.S.Lazio.

