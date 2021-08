Kostic-Lazio, Di Marzio: “Il club tedesco ha fatto resistenza per la cessione, non è stato ancora trovato l’accordo”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La trattativa che sta tenendo banco in queste ore in casa Lazio è quella per portare Filip Kostic in biancoceleste. Della trattativa con l’Eintracht Francoforte, ha scritto il noto giornalista Gianluca Di Marzio. Ecco le sue parole: “Dopo l’acquisto di Basic dal Bordeaux, la Lazio continua a trattare con l’Eintracht Francoforte per Filip Kostic. Nelle ultime ore però il club tedesco ha fatto resistenza per la cessione dell’esterno serbo alla società biancoceleste. La trattativa fra la Lazio e il club tedesco continua da diversi giorni, ma non è ancora stato trovato l’accordo. La società biancoceleste comunque insiste”. Lo riporta gianlucadimarzio.com.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: