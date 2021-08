La Repubblica | Sul dopo-Correa. Sarri ha scelto tutto su Kostic

Il mancino serbo in arrivo, ma va piazzato prima Kamenovic. Zaccagni del Verona l’alternativa.

Come riportato da La Repubblica, Sarri ha bisogno di un esterno titolare. In due a giocarsi il posto: Kostic, ala pura, mancino di piede; più trequartista il talento del Verona. Non partono sullo stesso livello perchè il serbo è bloccato da settimane e ha lo stesso agente di Sarri. Può arrivare in prestito: la Lazio chiede il diritto di riscatto, i tedeschi vogliono l’obbligo. Il problema è il tesseramento, per farlo dovrebbe partire Kamenovic; per lui sono arrivate offerte dal Genoa. Sarri vorrebbe Kostic, ma in parallelo sta portando avanti l’idea di Zaccagni.

Intanto, primo allenamento per Basic disponibile per la prossima partita contro lo Spezia. Per la gara dell’Olimpico, dopo la prelazione dei vecchi abbonati, ieri pomeriggio è cominciata la vendita libera dei tagliandi.

