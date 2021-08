Lazio-Spezia, problemi muscolari per Luiz Felipe: il difensore rischia di saltare la gara di sabato

Si va verso quella che sarà la seconda sfida di campionato per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo la vittoria all’esordio contro l’Empoli per 3-1, il prossimo impegno vede i biancocelesti affrontare lo Spezia alle ore 18:30 di sabato. La prima all’Olimpico per il tecnico toscano e per i nuovi acquisti, finalmente con i tifosi. Ci sono dunque tutti i presupposti per fare bene anche contro gli uomini di Thiago Motta, che vengono da un pareggio maturato fuori casa contro il Cagliari. La Lazio però, rischia di dover già fare a meno di una pedina importante nello scacchiere di Sarri: si tratta di Luiz Felipe, difensore che in settimana ha accusato dei problemi muscolari che molto probabilmente lo terranno fuori per l’incontro con lo Spezia. Una perdita importante, vista la titolarità ricoperta dal centrale nella difesa a 4, assieme ad Acerbi. Al suo posto, Sarri potrebbe scegliere dal primo minuto Patric a preferendo lo spagnolo ad un centrale di ruolo come Vavro o ad un adattamento sul centro sinistra di Radu (che più volte ha ricoperto tale posizione).

Radiosei

