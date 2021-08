Lazio Women, seconda giornata Inter-Lazio: dove e quando vederla

La Divisione Calcio Femminile ha annunciato sul sito ufficiale della FIGC la programmazione della seconda giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend del 4-5 settembre. La Lazio affronterà l’Inter in trasferta domenica 5 settembre alle 17.30 e sarà visibile su TimVision. Complice la pausa del campionato maschile per le nazionali, il big match della giornata, Fiorentina-Juventus, si giocherà al Franchi e sarà in chiaro su LA7. Di seguito la programmazione completa:

Sabato 4 settembre

Roma-Napoli 17:30 (TIMVISION)

Hellas Verona-Sassuolo 17:30 (TIMVISION)

Sampdoria-Milan 17:30 (TIMVISION)

Domenica 5 settembre

Pomigliano-Empoli 17:30 (TIMVISION)

Inter-Lazio 17:30 (TIMVISION)

Fiorentina-Juventus 17:30 (LA7 e TIMVISION)

