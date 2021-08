Schira | Anche il Fenerbahce si fa avanti per Caicedo: l’attaccante non rientra nei piani di Sarri

Continua la telenovela legata ad un possibile addio alla Lazio di Felipe Caicedo. Già la scorsa estate, l’ecuadoriano sembrava in pochino di laniare la capitale, per trasferirsi altrove alla ricerca di più spazio. Rimasto poi un’altra stagione. Caicedo si è dimostrato l’uomo in più dei biancocelesti, risultando come sempre desco (spesso negli ultimi minuti) nelle gare più importanti e pesanti. Quest’anno come non mai, i suo destino sembrerebbe sssere fuori da Roma, in quanto il Panterone non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico Maurizio Sarri. A riportarlo è il noto esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui diverse squadre starebbero seguendo il profilo dell’attaccante. Oltre all’interessamento del Genoa infatti, squadra più fore sul giocatore al quale ha già offerto un contratto fino al 203 da 2,2 milioni, ci sarebbe anche quello della Sampdoria ed ora del Fenerbahce. La Società turca è dunque l’ultima ad essersi messa in fila per l’ecuadoriano, che nel frattempo prende tempo in attesa di decidere la sua prossima destinazione.

