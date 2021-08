SOCIAL | Basic abbraccia la Lazio: “Nuova sfida! Ringrazio i tifosi per l’incredibile sostegno” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Toma Basic è da poche ore un nuovo calciatore della Lazio: già ha iniziato ad allenarsi con il resto del gruppo agli ordini di mister Sarri. L’ormai ex centrocampista del Bordeaux, ha pubblicato su Instagram due foto: una con l maglia della Lazio, e l’altra in allenamento. A margine di queste ha aggiunto: “Nuovo club! Nuova sfida! Voglio ringraziare immensamente tutti i tifosi per l’incredibile sostegno. Forza Lazio!“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toma Bašić (@toma_basic)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: