SOCIAL | Basic si presenta subito bene: “Forza Lazio” – VIDEO

Neanche il tempo di arrivare e già si è ambientato bene Toma Basic, il nuovo acquisto biancoceleste. Ieri in Paideia, poi subito a Formello ed in serata, dopo l’ufficialità del suo arrivo in casa Lazio, il centrocampista ha subito messo in scena un simpatico siparietto a tinte laziali. Il classe ’96 infatti, come si vede dalle storie Instagram, ha esordito mentre era in videochiamata con un “Forza Lazio“.

