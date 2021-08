SOCIAL | Correa saluta la Lazio e i suoi tifosi. “Qui ho realizzato tanti dei miei sogni, ho deciso di cogliere questa nuova opportunità”

Joaquin Correa saluta la Lazio dopo 3 anni. L’argentino passa ufficialmente all’Inter e saluta i biancocelesti dopo 3 stagioni con l’aquila sul petto. Per lui una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana vinte da assoluto protagonista. Dopo l’annuncio del suo arrivo pubblicato sui social dai nerazzurri, Correa ha voluto salutare ringraziare tutto il mondo Lazio, dai compagni ai tifosi. Parole d’amore nei confronti di una squadra e di un ambiente che lo ha sostenuto fin dal primo giorno, in cui ha realizzato molti dei suoi sogni calcistici.

Queste le sue parole d’addio, condivise con un post su Instagram: “Dopo tre anni bellissimi in una squadra nella quale ho realizzato tanti dei miei sogni da giocatore, è giunto il momento dei saluti.

Non è mai facile esprimere in poche righe un messaggio che racchiude dentro tante sensazioni: un grazie speciale va ai tifosi della Lazio, al club e ai miei compagni di squadra, in una parola a tutti coloro con i quali ho condiviso tante emozioni in queste tre stagioni.

Su tutte, i gol e le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa, ma non solo: porterò per sempre con me tutte le battaglie, vinte e perse, insieme.

Una cosa è certa: ogni giorno ho sempre provato ad onorare la maglia della Lazio. Ora sono arrivato ad un punto importante della mia carriera, si è prospettata davanti a me una opportunità e ho deciso di coglierla. Ma questo non cancella questi tre anni bellissimi. Per me è stato un onore e un privilegio essere parte di questa famiglia: avanti Lazio!”

