SOCIAL | I biancocelesti salutano l’ormai ex compagno Correa – FOTO

Correa saluta la Lazio e passa all’Inter raggiungendo l’ex allenatore Simone Inzaghi. Ad anucnciarlo le due società con una nota ufficiale, e lo stesso giocatore con un post d’odio sul proprio profilo Instagram. Il Tucu ha voluto ringraziare tifosi staff e compagni per i 3 anni passati in biancoceleste, sottolineando come alla Lazio abbia realizzato molti dei suoi sogni calcistici. I suoi ormai ex compagni, lo hanno salutato commentando il post: da Milinkovic a Leiva, passando per Strakosha, Armini e Radu fino all’ex Rómulo.

Questo il saluto dei suoi ex compagni di squadra:

