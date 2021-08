SOCIAL | Jorginho eletto Calciatore dell’Anno UEFA, i complimenti dell’Italia: “Bravo professore”

Oggi è stata la giornata dei sorteggi dei gironi di Champions League, ma anche l’occasione per premiare il Calciatore dell’Anno UEFA: a vincere il premio, è stato l’azzurro Jorginho. E’ stata una stagione ricca di soddisfazioni e trofei per il centrocampista di Chelsea e Italia, che ha vinto Champions League ed Europeo nel giro di poco tempo. Per Jorginho, sono arrivati anche i complimenti dell’Italia, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale: “Bravo professore“, è stata la dedica per il centrocampista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

