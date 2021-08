SOCIAL | La Lazio saluta Correa: “Grazie di tutto, Tucu!” – VIDEO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Arrivano anche i ringraziamenti da parte della Lazio, al suo ormai ex giocatore Joaquin Correa. L’argentino, è da poco passato in via ufficiale all’Inter, per una cifra pari a 30 milioni di euro più 1 di bonus. Tante le emozioni vissute dal Tucu in questi tra anni con l’aquila sul petto, racchiuse tutte in un video di saluto pubblicato dalla Lazio sui social.

Di seguito il post della Società biancoceleste:

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: