Sorteggi Europa League Lazio e Napoli: orario e dove vederli in tv

Domani alle ore 12.oo la Lazio ed il Napoli conosceranno le avversarie della fase a girone di Europa League. I sorteggi saranno trasmessi in diretta su Sky Sport 24, su Sky Sport Football e su Eurosport 1, oltre che in streaming su SkyGo e Now.

