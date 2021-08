TuttoSport | Osimhen è aggrappato al precedente Immobile

La possibilità di riduzione della squalifica legata all’analoga infrazione di Ciro su Vidal e alla prova tv.

Come riportato da TuttoSport, i legali del Napoli useranno il precedente di Immobile su Vidal e la prova tv per convincere i giudici della Corte Sportiva d’Appello a rettificare la sentenza del giudice sportivo Mastrandrea, che aveva squalificato per due giornate Victor Osimhen. Utilizzeranno un caso sovrapponibile e considerato di entità superiore, quello di Ciro su Vidal nella partita Lazio–Inter, per assicurarsi la presenza di Osimhen nella gara contro la Juventus il 12 settembre. Nel caso del giocatore biancoceleste le sanzioni furono una giornata di squalifica e 5.000 euro di ammenda; nel caso del giocatore del Napoli si parla di due giornate di squalifica e 5.000 euro di ammenda. L’avvocato insisterà anche sulla prova tv, cercando di differenziare la manata di Osimhen (ritenuta dal legale lecita nel contrasto) da quella dell’episodio di Immobile, considerata dal giudice antisportiva.

