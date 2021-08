UFFICIALE – Correa è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato della Lazio

Joaquin Correa si aggiunge alla sfilza di giocatori che si trasferiscono dalla Lazio all’Inter. Il Tucu raggiunge il suo ex allenatore Simone Inzaghi, dando addio ai biancocelesti dopo 3 stagioni. Dopo il comunicato via social dei nerazzurri, arriva anche il comunicato ufficiale della Lazio “La S.S. Lazio comunica di aver perfezionato la cessione temporanea, per una stagione sportiva, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquín Correa Carlos a favore del club FC Internazionale SpA. FC Internazionale SpA ha l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi di concordati risultati sportivi.”

