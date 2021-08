27 agosto 1999, 22 anni fa la Lazio alzava al cielo la Supercoppa Europea: il ricordo del club | VIDEO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sono passati esattamente 22 anni da quel 27 agosto del 1999. Anche in quella occasione, come oggi, il 27 agosto capitava di venerdì, e la Lazio volò a Montecarlo per affrontare il Manchester United di Alex Ferguson in Supercoppa Europea. La squadra inglese arrivava alla finale da vincitrice della Champions League 1998/1999, mentre la Lazio da detentrice della Coppe delle Coppe 1998/1999. La sfida del Louis II fu decisa da un gol (0-1), quello al 34° del primo tempo di Marcelo Salas, che regalò alla squadra allenata da Sven Göran Eriksson la prima, e al momento unica, Supercoppa Europea della storia biancoceleste, secondo trofeo in campo internazionale.

Attraverso il proprio profilo Instagram, anche la Lazio ha voluto ricordare questo grande trionfo: il video pubblicato, che ripercorre i momenti salienti di quella notte, è accompagnato dal messaggio: “In questo giorno abbiamo vinto la Supercoppa Europea 1999 a Monaco!”.

IL VIDEO: https://www.instagram.com/p/CTEnCweoI9P/?utm_medium=copy_link

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: