Calciomercato Lazio, Pedullà: “Svolta Fares-Genoa, base di intesa”

Il Genoa continua a guardare in casa Lazio per rinforzare la propria squadra. Dopo Felipe Caicedo, molto vicino a diventare un nuovo attaccante rossoblù, il club ligure vuole rinforzare le fasce con Mohamed Fares. Come riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l’esterno biancoceleste sta per diventare un nuovo calciatore del Genoa. Nella mattinata ci sono stati nuovi contatti tra i due club che hanno trovato una base di intesa. Nelle ultime ore sono stati anche limati i dettagli relativi all’ingaggio, al punto che, entro questo fine settimana, saranno approfonditi tutti gli argomenti per chiudere il trasferimento.

