Calciomercato Lazio, Schira: “Jony vicino allo Sporting Gijon”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira tramite il proprio profilo Twitter Jony, in uscita dalla Lazio, si sarebbe avvicinato allo Sporting Gijon. La formula potrebbe essere quella del prestito con una futura opzione d’acquisto. Si attendono sviluppi in tal senso.

#Jony Rodriguez is getting closer to #SportingGijon from #Lazio on loan with option to buy. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2021