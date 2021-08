Calciomercato, Lazio vicino Kane dal Viimsi JK

Il difensore Robin Kane è vicino alla Lazio. Il giocatore del Viimsi JK, classe 2004, è un rinforzo in prospettiva per la società biancoceleste. Come riportato da tuttomercatoweb.com, firmerà un contratto triennale.

