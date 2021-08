Cambi in lista per la Lazio: out Correa e Caicedo, dentro Vavro e Basic

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sul sito della Lega Serie A sono apparse delle novità riguardo la lista dei 25 calciatori della Lazio. Dalla lista risultano delle novità: non sono presenti Correa e Caicedo, con destinazione Inter e Genoa, mentre ne fanno parte Vavro e il neo acquisto Toma Basic. Al momento, non è presente neanche l’algerino Fares.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: