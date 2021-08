CONFERENZA SARRI | “Lo Spezia squadra difficile da affrontare. Luiz Felipe? Infortunio lieve, tra oggi e domani decideremo”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

“Dobbiamo cercare di migliorare in tutti gli aspetti, a partire dal baricentro della squadra che nel secondo tempo contro l’Empoli è stato basso. Abbiamo margini di miglioramento in entrambe le fasi di gioco, vediamo se piano piano riusciamo a salire. Questi non sono percorsi lineari.

Luiz Felipe? Siamo sicuri che non ha subito un infortunio serio, ha fatto degli accertamenti questa mattina e sono risultati tutti negativi. Oggi pomeriggio e domani mattina valutiamo se può essere della squadra o meno. Comunque si tratta di un infortunio lievissimo.

Basic è un giocatore fisicamente pronto, ha fatto 2/3 partite nel campionato in Francia. E’ da inserire chiaramente e non sarà come Pedro perchè viene da un altro campionato, altre esperienze. Ci vorrà un po’ più di tempo.

La partita di domani lascia sicuramente delle preoccupazioni. Lo Spezia è una squadra molto aggressiva, sarà difficile affrontarla. Si gioca di agosto alle 18:30, speriamo in un clima favorevole. Giochiamo su un terreno di gioco indegno per la città di Roma, raramente ho visto un campo in queste condizioni.

Cambio di modulo? Chi lo ha ipotizzato ha visto delle immagini nelle quali abbiamo simulato lo schieramento in base all’Empoli, non del nostro ma degli avversari.

Futuro di Kamenovic? Non lo so, dipende dalle evoluzioni degli ultimi giorni di mercato. Io mi sto concentrando poco sul mercato e di più sulla partita. Un’altra anomalia del calcio moderno è il mercato aperto durante le partite. E’ un calcio in cui diventa sempre più difficile fare una cosa di logico.

Luis Alberto fisicamente è in crescita. Dobbiamo gestire un fase di transizione non semplice. A centrocampo ci dobbiamo adeguare a qualcosa di nuovo. Nelle prime due gare, amichevole e prima di campionato, abbiamo privilegiato il cercare di dare un minimo di solidità. Ma Luis Alberto è un giocatore importantissimo per noi, a me piacciono sempre i giocatori di qualità.

Basic è un ragazzo che sa utilizzare bene entrambi i piedi, può essere utilizzato in entrambe le posizioni da mezz’ala, è un giocatore di inserimento.

Europa League? Non possiamo spendere energie ora quando comincia tra 20 giorni. L’idea è di giocare al massimo delle nostre potenzialità. Con l’inserimento della Conference, l’Europa League è salita di un gradino di difficoltà. Non è una competizione facile, sarà difficile fin dall’inizio”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: