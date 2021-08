Dalla Germania: Kostic non ha preso parte all’allenamento con l’Eintracht. Vuole la Lazio

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Mancano pochi giorni alla conclusione del calciomercato, e quello di Filip Kostic è il nome più accostato alla Lazio per il ruolo di esterno offensivo. Come riportato dalla BILD,Kostic starebbe forzando il passaggio alla Lazio. L’esterno serbo non avrebbe preso parte all’allenamento odierno con l’Eintracht, e non si recherà neanche a Bielefeld, prossimo impegno di Bundesliga per l’Eintracht Francoforte. Sempre la BILD sostiene tuttavia che non ci sia nessuna offerta da Roma per il calciatore.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: