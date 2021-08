ESCLUSIVA | Il comico spezzino Dario Vergassola: “Presentai la Lazio del secondo scudetto, mai visto l’Olimpico così. Lo Spezia può salvarsi anche quest’anno”

Domani pomeriggio alle 18:30 andrà in scena Lazio-Spezia, partita valida per la seconda giornata di campionato, la prima con il pubblico all’Olimpico da quasi due anni a questa parte, quando tutto venne bloccato a causa della pandemia. Per parlare di questa partita è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it il comico spezzino Dario Vergassola, tifoso inviato dello Spezia per Quelli che il Calcio nello scorso campionato.

Lo scorso anno hai seguito lo Spezia a Quelli che il Calcio…

Si lo scorso anno ho seguito lo Spezia, ma sono stato in questo programma diversi anni. Prima ero lì per la Sampdoria in modo quasi casuale: quando c’era Fazio a condurre il mio agente mi spacciò per il cugino di del giocatore Vergassola, in quel periodo alla Sampdoria, ed accettarono la mia presenza in trasmissione come tifoso della Samp. Poi con il tempo mi sono legato alla squadra blucerchiata, scherzando anche con Luca e Paolo, tifosissimi del Genoa, anche se ormai era stato scoperto tutto. Però il mio cuore batteva per lo Spezia, che però è sempre stato in serie inferiori. Lo scorso anno ho colto l’occasione ed ho chiesto di seguire la mia squadra, anche se spesso e volentieri abbiamo giocato di lunedì. E’ stata una bella annata però, conclusa con una grande salvezza. Mi è dispiaciuto solo per il momento vissuto con Italiano, che ha deciso di abbandonare il progetto Spezia. Ma ci siamo divertiti.

E da questa stagione cosa ti aspetti?

Quest’anno siamo ripartiti bene, se non altro dal punto di vista del gioco. Io tra l’altro ero in Sardegna, perché ho fatto uno spettacolo lì, e non ho avuto problemi a dire, in occasione di Cagliari-Spezia, che l’arbitro dovrebbe fare dell’altro. In occasione del rigore mi sono arrabbiato e non poco. Siamo passati da un rigore che sarebbe dovuto essere nostro ad un rigore per il Cagliari. Nemmeno la telecronaca mi è piaciuta a dirla tutta, ma quella partita per noi era importante, poteva valere 6 punti.

Pensi quindi che lo Spezia riuscirà a salvarsi secondo te?

A dir la verità se gioca come ha fatto con il Cagliari, per l’appunto, delle possibilità ci sono. Servirà continuità, ma intanto ha giocato bene. Però, per dire, quei due punti persi pesano, anche perché partire con tre punti oltre che con la vittoria in Coppa Italia era un vantaggio, a livello di morale. Poi pensare che ci sono anche ottime squadre da affrontare, sarà da vedere. Lo scorso anno Italiano le preparava bene queste partite, ora c’è Thiago Motta che non conosco ancora bene come allena, sarà da vedere.

Sei andato anche all’Olimpico per la partita contro la Lazio lo scorso anno. Cosa hai provato ad entrare in quello stadio in quelle vesti?

Si andai anche all’Olimpico, entrare lì è sempre una grande emozione, è uno stadio che fa impressione ed ha una bella storia, ci hanno giocato tante squadre importanti, e pensare a noi che veniamo dalla provincia a maggior ragione è qualcosa di importante. Di stadi grandi non ne ho mai visti ovviamente tanti, giusto San Siro o quello nuovo della Juve, ma quello che ti fa provare l’Olimpico, pochi stadi lo hanno fatto.

C’è un qualcosa che ti lega alla Lazio?

Con la Lazio c’è tutto un filo che lega varie cose. A partire da un giocatore che ha vinto il primo scudetto con la Lazio, Sergio Borgo, che poi è passato allo Spezia negli anni 80 e lo ricordo bene. Poi al secondo scudetto della Lazio, alla festa della vittoria del campionato all’Olimpico, mi avevano chiesto di presentare l’evento. Con Alba Parietti entrammo con le moto allo stadio, con tanto di fuochi d’artificio. Non avevo mai visto una cosa così. Solo che con la Parietti parlammo poco e nulla per via dei cori. Poi è arrivato Pino Insegno, grande tifoso della Lazio, e si è impossessato del microfono. Quell’anno, seguendo le partite, ricordo che la Lazio la vedevo con un occhio diverso, era proprio un piano più in alto.

Ora che lo stadio riapre al pubblico, tornerai in veste da tifoso allo stadio?

Se posso, volentieri. Forse non come inviato di Quelli che il calcio, ma in veste di tifoso magari. Non mi riconosco molto in questa realtà calcistica, dove prevalgono dei valori che non sono gli stessi del calcio con cui sono cresciuto. Molto gira intorno ai soldi e ad un accanimento che delle volte va oltre al semplice tifo per la squadra. Per comunque quando sono lì mi piace seguirlo. In uno dei miei spettacoli di questa estate abbiamo anche messo lo schermo dopo la fine dell’evento per seguire insieme la partita dell’Italia, per poi fare festa insieme.

