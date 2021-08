ESCLUSIVA | L’ex Spezia Claudio Ferrarese: “Ho avuto Sarri come allenatore, alla Lazio lavorerà come un pazzo in difesa”

Sabato alle 20:45 la Lazio ospiterà all’Olimpico lo Spezia di Thiago Motta, nella prima gara all’Olimpico di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio. Per analizzare la sfida tra Empoli e Lazio, la redazione di LazioPress.it ha contattato in esclusiva Claudio Ferrarese, ex giocatore dello Spezia, e oggi Direttore Sportivo.

Cosa ne pensa delle prime uscite stagionali di Lazio e Spezia?

“Ho visto la Lazio a Empoli, ha fatto una buona partita, ma anche l’Empoli: è stata una gara a tratti equilibrata. Conoscendo Sarri, lavorerà come un pazzo in difesa: l’ho avuto a Verona, si fumava un pacchetto di sigarette durante gli allenamenti. E’ un grandissimo allenatore, veniva da un periodo difficile a suo tempo ma poi si è ritrovato“.

Quanto ci metterà Sarri a entrare nella testa dei giocatori?

“Dipende dai giocatori, ha detto che la squadra lo segue: già questa cosa è positiva. La Lazio è forte, ha buoni palleggiatori: nel giro di poco tempo cercherà di trovare quella fisionomia raggiunta a Napoli, dove si era raggiunto il massimo a livello di palleggio e di possesso e alla Lazio può rifarlo. L’impronta sarà quella, ma le due squadre sono diverse, troverà il giusto percorso per far rendere il gruppo nel miglior modo possibile“.

Il tuo ruolo in campo era l’esterno d’attacco: cosa è mancato a Felipe Anderson fino ad oggi?

“Per me la continuità è la differenza fondamentale in un ruolo delicato come quello dell’esterno d’attacco: continuità vuol dire anche fare qualche gol di più. E’ un giocatore importante che Sarri può tranquillamente rilanciare“.

Che vuoto ha lasciato Italiano nello Spezia? Thiago Motta è l’uomo giusto?

“Thiago Motta lo reputo un ragazzo intelligente, che ha esperienza internazionale. Sicuramente saprà ritagliarsi il suo giusto spazio, sapendo che la squadra giocava in un certo modo, sapendo che può riprodurre anche qualcosa che già aveva fatto italiano. E’ una squadra che già a Cagliari ha fatto vedere cose buone, sono curioso di vedere il suo lavoro: dopo quanto fatto da Italiano, è difficile sostituirlo. E’ come quello che è successo a Verona con Juric: viene da due annate strepitose, e sostituirlo sarà difficile, ma Di Francesco saprà sfruttare questo Spezia.

Gli obiettivi di Lazio e Spezia sono Champions League e salvezza: chi riuscirà a centrare il proprio?

“Entrambe le squadre possono ambire a questi obiettivi: chiaramente non sarà facile. Ci sono squadre che per esperienza e bagaglio non falliranno, e quindi tutto diventerà più difficile, ma possono farcela“

Ricordi un momento di una sfida contro la Lazio?

“Abbiamo parlato di Italiano, ricordo proprio lui. Era un Lazio-Verona del 98-99, Italiano tentò un pallonetto da centrocampo, che Marchegiani riuscì a neutralizzare. Entrai a mezz’ora dalla fine con Negro sulla fascia come avversario“.

Oggi sei un Direttore Sportivo: come è cambiato il calcio dopo il Covid?

“In questo momento girano meno soldi, basti pensare a ciò che sta accadendo a club importanti. Non parliamo del dilettantismo che è ancora peggio: ci sono state difficoltà per tante aziende, meno sponsor e quindi meno aiuti alle squadre dilettantistiche. E’ un momento delicato, spero che in due tre anni la difficoltà economica possa cambiare, soprattutto nel modo dei dilettanti, dove è stato pagato a caro prezzo. Alla fine tra i professionisti, con le televisioni, i media, e gli spettatori che tornano allo stadio, si potrà tornare sul mercato a fare ciò che eravamo abituati a vedere. Nel calcio dilettantistico è più difficile: ora qualcosa in più c’è anche a livello di spettatori. Ha ripreso a lavorare qualche azienda, magari riuscirà a girare qualche soldo in più. Per dilettanti mi riferisco anche alla Lega Pro, una categoria dove si lavora tanto, che vive di sponsor“.

