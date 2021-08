ESCLUSIVA | L’ex Spezia Porcari: “Io tifoso della Lazio sin da bambino: mio figlio si chiama Mathias per Almeyda. Una volta contro la Roma…”

Sabato alle 18.30 la Lazio ritroverà i propri tifosi anche in campionato, affrontando il nuovo Spezia di Thiago Motta, per quella che sarà la prima gara ufficiale per Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico di Roma. Per analizzare la sfida tra Lazio e Spezia, la redazione di LazioPress.it ha contattato in esclusiva Filippo Porcari, ex centrocampista dello Spezia, ma con una passione speciale: tifoso della Lazio sin da bambino!

Nato in Emilia, come nasce la passione per la Lazio?

“Sono un tifoso sfegatato sin da piccolo: mi sono sempre piaciuti i suoi colori, poi avendo sempre la palla in mano e giocando a calcio, guardavo sempre la Lazio. In famiglia nessuno era laziale: in Emilia i tifosi biancocelesti si contano sulle dita di una mano. Ero innamorato di Almeyda, ho chiamato mio figlio Mathias in suo onore: era il mio idolo. La mia passione per Lazio è incredibile, guardo solo lei. Non sono mai andato all’Olimpico da tifoso. Io giocavo e gioco ancora qui vicino casa mia in Serie D. Ero pronto ad andare a Napoli con mio figlio due stagioni fa, ma poi è arrivato il lockdown. Non guardo le altre partite, vedo solamente le gare della Lazio“.

Almeyda come idolo passato, oggi chi è il tuo preferito?

“Milinkovic, un giocatore incredibile: per me il centrocampista più forte del mondo. E’ completo: tecnico, forte fisicamente, fa gol, è bello vederlo giocare. Ha dato una bella impronta rimanendo alla Lazio: aveva la possibilità magari i andare altrove, ha fatto bene Lotito a sparare alto“.

Cosa ti è piaciuto e cosa no della prima uscita contro l’Empoli?

“Il gioco c’è, si vede che Sarri ha iniziato a seminare. Io l’ho avuto come allenatore ad Avellino: avevamo fatto tutto il ritiro in Serie B, e poi ci ha lasciati il giorno prima della prima gara contro il Treviso. Dopo gli anni con Inzaghi, non è facile cambiare: ci vuole più di un ritiro per comprendere l’idea e la metodologia di gioco di Sarri. Credo che dalla quinta o sesta giornata riusciremo già a vedere un po di sarrismo“.

E’ replicabile a Roma ciò che Sarri ha fatto a Napoli, arrivando a combattere per il titolo?

“Secondo me può farcela, specialmente in un percorso più lungo. Con una rosa a disposizione più completa puoi farcela: con Europa League e Coppa Italia ti serve un organico più ampio. Quest’anno a livello di sostituti è migliorata, stanno facendo le cose fatte bene, anche se mi dispiace molto per la cessione di Correa: discontinuo, ma se in giornata è davvero un giocatore importante. Sono curioso di vedere il sostituto: tra Kostic e Zaccagni pescherebbe bene“.

In cosa può crescere la Lazio rispetto agli anni precedenti?

“Nella fase difensiva può crescere: con la difesa a quattro, si proverà a prendere meno gol, cercando di recuperare palla il più in alto possibile, e questo può essere una soluzione importante”.

Eri in campo da avversario in un Novara-Lazio che costò la Champions League ai biancocelesti: mi racconti quella gara?

“Noi ci giocavamo la salvezza, davamo tutto in campo. A giocare contro la Lazio mi piangeva il cuore: vincemmo 2-1 con punizione di Mascara negli ultimi minuti. Posso raccontarti però un’altra gara, quella tra Roma e Novara: abbiamo perso 2-1 e avevo preso il palo, ero già pronto a esultare. Io non sono molto social, non mi piace tanto la visibilità, ma pensavo da giorni prima della gara di esultare, in caso di gol, facendo l’aquila sotto la curva della Roma: purtroppo mi ha fermato il palo. Non ho altri aneddoti purtroppo: magari avessi giocato nella Lazio…“.

Come lo hai trovato lo Spezia nella gara di Cagliari?

“Senza Italiano hanno perso tanto, e questo può essere un fattore in favore della Lazio. Con il Cagliari hanno fatto una buona partita, ma la prima è sempre difficile da valutare. In casa, con il ritorno del pubblico, non deve esserci storia: per come la vedo io, i biancocelesti troveranno poche difficoltà. Ci sarà anche tanta voglia di farsi vedere davanti al proprio pubblico, ma non voglio gufare! Lo Spezia sarà comunque ostico, lo scorso hanno ha fatto una grande stagione: secondo me Italiano gli dava tanto, Thiago Motta imposterà un percorso diverso. Mi auguro che la Lazio vinca e convinca“.

