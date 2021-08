EUROPA LEAGUE – L’ex Cana commenta il sorteggio: “Tiferò Marsiglia, ma sono molto legato alla Lazio”

Terminati i sorteggi di Europa League, tra le avversarie che affronterà la Lazio ci sarà l’Olympique Marsiglia squadra che sta molto a cuore all’ex biancoceleste Lorik Cana. L’albanese ha parlato ai microfoni di Sky per parlare appunto di questa sfida, ecco le sue parole: “Sono squadre a cui sono molto legato, ovviamente essendo cresciuto nel Marsiglia farò il tifo per loro. Vivo a Roma con la mia famiglia, seguo ancora la Lazio. Ho un rapporto di amicizia con Tare ed essendo a Roma li seguo in modo particolare”.

