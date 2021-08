FORMELLO – Luiz Felipe stringe i denti ma il dubbio rimane, Luis Alberto pronto al debutto dall’inizio

Prima lo spavento e poi il sospiro di sollievo. Luiz Felipe non è al 100%, gli esami hanno fortunatamente scongiurato problemi e Sarri ha tranquillizzato tutti in conferenza stampa rispondendo che sarà testato nella rifinitura. Il brasiliano è sceso in campo con una vistosa fasciatura al polpaccio sinistro, ha svolto l’intera seduta e questo lo candida ad una maglia dal primo minuto al fianco di Acerbi. La decisione del tecnico avverrò però solamente domani mattina quando la squadra farà la sgambata decisiva. In caso di forfait spazio a Stefan Radu con lo spostamento sul centrodestra del Leone, più remota l’ipotesi Patric. Fra i pali confermato Pepe Reina così come non dovrebber subire variazioni le corsie laterali con Lazzari e Hysaj. L’albanese ha smaltito la febbre di inizio settimana ed è un fedelissimo del tecnico, partirà dalla panchina Marusic anche lui reduce da qualche noia muscolare. In mezzo al campo non si toccano Milinkovic e Lucas Leiva mentre aleggia il dubbio Luis Alberto. Lo spagnolo si è allenato bene nel corso degli ultimi giorni ed è favorito per partire dall’inizio contro lo Spezia dopo la panchina di Empoli. In caso di nuova esclusione il ballottaggio è fra Akpa Akpro e il nuovo arrivato Basic. In attacco invece è tutto già deciso con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Ciro Immobile. Non si è allenato Caicedo così Fares in procinto entrambi del trasferimento al Genoa.

