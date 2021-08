Il falconiere biancoceleste Bernabè: “Olympia cantava sentendo la mia voce. Il ritorno allo stadio sarà speciale”

A meno di 24 ore dalla partita Lazio–Spezia, la S.S. Lazio pubblica il match program. Una delle interviste è quella rilasciata da Juan Bernabè, il falconiere biancoceleste.

Com’è stato per Olympia volare per 18 mesi senza tifosi?

“Molto difficile, perchè a causa dei blocchi internazionali seguiti alla pandemia, sono rimasto lontano per molto tempo da Olympia. Abbiamo ottenuto un’autorizzazione per allenarci insieme, ma non si può dimenticare l’ottimo lavoro che ha svolto mio genero Matteo, che è anche sceso in campo una volta in cui non c’ero. Quando sono tornato, ho vissuto dei momenti speciali: ogni giorno, quando disputavamo l’allenamento, Olympia cantava sentendo la mia voce. E’ un qualcosa di forte a livello emotivo”.

Contro lo Spezia finalmente l’Olimpico tornerà a tingersi di biancoceleste. Come stai vivendo l’attesa?

“Sono molto impaziente, seppur abbia un po’ di paura per Olympia che non vola da un po’ di tempo allo stadio. Per lei volare di giorno all’Olimpico, con luci e rumori, è atipico rispetto alla vita quotidiana di Formello, in cui si respira un clima di pace assoluta. Probabilmente sentirò vibrare il cuore come accade spesso quando entro in campo: sarà particolare anche perchè non avrò al mio fianco lo steward Roberto, che era con noi ogni volta che entravamo nel tunnel dello stadio. Era un papà per tutti”.

Credi che Olympia si emozionerà vedendo gli spalti colmi di tifosi?

“Penso che Olympia ritroverà totalmente la sua vita. Il volo potrebbe essere leggermente diverso rispetto al solito, tenendo conto che dall’ultima volta è passato molto tempo. Inoltre, anche considerando che le aquile volano con l’aria calda mentre le partite si giocano di sera con le temperature più basse, abbiamo messo Olympia nelle migliori condizioni, così da facilitarle il lavoro”.

