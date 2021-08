Juventus, Allegri: “Ronaldo mi ha comunicato che non ha più intenzione di giocare con noi”

Nella propria conferenza stampa tenuta oggi Massimiliano Allegri ha confermato le voci su un possibile addio di Cristiano Ronaldo, confermando che non verrà convocato per la partita contro l’Empoli in quanto il giocatore ha comunicato che non ha più intenzione di giocare con la Juve. Queste le sue parole a riguardo in conferenza stampa: «Ieri Cristiano mi ha comunicato che non ha più intenzione di giocare nella Juventus. Per questo motivo non sarà convocato per domani. Ora parliamo dell’Empoli».

