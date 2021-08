La Repubblica | Ora Kostic è più vicino. Luiz Felipe si blocca e Caicedo va al Genoa

Tutto su Kostic: è lui la prima scelta per completare l’attacco della Lazio. Il ds Tare ha l’accordo con il 28enne serbo, ha sfruttato la corsia preferenziale aperta dal suo agente, Ramadani, lo stesso di Sarri. Manca l’intesa con il Francoforte che chiede 18-20 milioni. La trattativa è entrata nel vivo dopo l’addio di Correa, ieri contatti frenetici fino a tarda notte. Kostic può arrivare in prestito, da capire se con obbligo o diritto (come spera la Lazio) di riscatto. Per vederlo a Formello però bisognerà prima trovare una soluzione per Kamenovic, preso e non ancora tesserato perché extracomunitario come Kostic: uno esclude l’altro. Il 21enne serbo ha delle proposte ma spera di rimanere. In tal caso Tare andrebbe su Zaccagni, in scadenza nel 2022 e valutato circa 10 milioni dal Verona. Poi arriverà un difensore centrale under 22, tesserabile senza vincoli. Serve un rinforzo, Luiz Felipe continua a non dare garanzie fisiche: contro lo Spezia non ci sarà, si sospetta una lesione muscolare. In uscita c’è Caicedo, che ieri sera ha accettato il Genoa. Circa 3 milioni alla Lazio, triennale per l’attaccante. In partenza anche Fares (ancora Genoa), Vavro e Jony, entrambi destinati in Spagna. Per sabato, la prima in casa post Covid con i tifosi, sono stati venduti poco più di 15 mila biglietti: una delusione rispetto alle aspettative. Sarà l’esordio per Basic: «Aspettavo questo momento da un anno e mezzo. Sarri mi ha chiesto se fossi pronto e gli ho detto di sì. Non voglio essere uno qualunque ma diventare una parte importante della Lazio». Correa invece ieri ha salutato i biancocelesti: «Un grazie ai tifosi. Per me è stato un onore e un privilegio essere parte di questa famiglia».

