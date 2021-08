Lazio-Spezia, De Biasi: “Milinkovic migliorerà con Sarri. La Lazio è tra le candidate alla Champions”

Nel match program pubblicato dalla S.S.Lazio, ecco l’intervista a Gianni De Biasi. L’attuale allenatore dell’Azerbaigian è intervenuto in esclusiva sui canali biancocelesti, in attesa della prossima partita di campionato, Lazio–Spezia.

Occasione giusta allora per presentare in esclusiva, da un punto di vista tattico, anche la nuova Lazio di Sarri.

“La prima partita di campionato non è mai facile, ecco perchè la vittoria della prima Lazio di Sarri, contro una sua ex squadra, è stata importante, seppur condizionata anche da qualche errore della squadra toscana che può capitare”.

Subito protagonista Milinkovic: è lui il calciatore che la intriga vedere di più con Sarri?

“Sergej è fortissimo, sotto ogni punto di vista. Il serbo ha fisico, qualità e capacità di andare in gol. Con Sarri sono sicuro che migliorerà ancora, anche perchè il tempo è dalla sua”.

Quando si vedrà la Lazio che ha in testa Sarri?

“Quando un allenatore porta un nuovo modo di interpretare il calcio, cambia anche il vestito della squadra. Ci vorrà tempo, dovrà essere bravo Sarri e dovranno essere bravi i calciatori biancocelesti a pensare con una testa nuova, mostrando voglia di crescere e migliorare perchè solo così si potrà intraprendere una strada diversa in grado di portare a traguardi lontani e importanti”.

Sarà una Lazio da zona Champions?

“Certamente, è una delle candidate tra le sette sorelle. Nella griglia assoluta vedo in lotta Inter, Juventus, Milan e poi l’Atalanta. Subito dopo, però ci sono Lazio, Napoli e Roma, che sicuramente potranno ritagliarsi un ruolo importante e dire la loro fino alla fine”.

Continuano le qualificazioni per Qatar 2022, con tre partite importanti per l’Azerbaigian: quali sono gli obiettivi?

“Purtroppo conquistare la qualificazione sarà impossibile, visto che siamo capitati in un girone con squadre fuori portata. Portogallo e Serbia si giocheranno i primi due posti, mentre il terzo andrà a uno tra Lussemburgo e Irlanda. Noi siamo quinti e sarà difficile lasciare questa posizione. In gironi del genere puoi solo lottare per uscire dall’anonimato”.

