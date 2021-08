Lazio-Spezia, l’ex difensore Terzi: “Finalmente si ritorna al calcio vero. La Lazio di Sarri gestirà più la gara e il possesso palla”

In vista di Lazio–Spezia, nel match program della prima squadra della Capitale è stata pubblicata l’intervista a Claudio Terzi, ex difensore bianconero.

Lazio-Spezia, ci siamo: gara scontata o potenzialmente sorprendente?

“Finalmente si ritorna al calcio vero. Senza pubblico allo stadio era tutt’altra cosa, credo che ci dovremo aspettare meno risultati a sorpresa per chi gioca fuori casa. Lo scorso anno erano aumentati i punti in trasferta, forse quest’anno si tornerà ad una sorta di equilibrio. Il ritorno dei tifosi sarà determinante soprattutto per i giocatori, che ne avevano bisogno. Per una realtà come Spezia, aver fatto il primo anno di Serie A senza pubblico, riuscendo comunque a salvarsi, è stata comunque dura. Adesso poter dare questa gioia ai tifosi sarebbe qualcosa di bellissimo. Per quanto riguarda la partita però, mi aspetto un Olimpico che spingerà tanto e per lo Spezia non sarà semplice”.

Milinkovic e Luis Alberto da una parte, Bastoni e Maggiore dall’altra: che duello sarà?

“Contro il Cagliari ho visto bene sia Bastoni che Maggiore: quest’ultimo, nonostante sia un classe ’98, gioca da esperto e ha già diversi campionati alle spalle. Bastoni, invece, ha ricominciato a giocare a centrocampo, dopo un passato da esterno, viste anche le esigenze. Sa fare questo ruolo e lo sta interpretando al meglio. Sono i due giocatori più promettenti dello Spezia, faranno grandi cose. Danno dinamicità alla squadra e permettono anche di renderla molto versatile. Dall’altra parte invece ci sono due colossi come Milinkovic e Luis Alberto, giocatori di grande talento e altissimo livello. Sergej ha grande fisicità e mi aspetto uno scontro bellissimo tra questi quattro giocatori. Ci sarà da lottare. Credo che il risultato della gara dipenderà molto da cosa accadrà in mezzo al campo”.

Cambio di allenatore per le due squadre, da Inzaghi a Sarri e da Italiano a Thiago Motta: cosa cambia rispetto allo scorso anno?

“C’è tanta differenza rispetto all’ultima stagione, sia nel modulo ma anche nell’interpretazione della fase di possesso e di non possesso. Lazio e Spezia hanno cambiato modulo e penso che, ripensando alle gare dello scorso anno, la Lazio di Inzaghi si difendesse un po’ più bassa. Era una squadra che accettava molto il possesso avversario per poi ripartire in contropiede e sfruttare le caratteristiche dei propri calciatori offensivi. Quest’anno la Lazio di Sarri invece vuole imporre il proprio gioco, schiacciando la squadra avversaria nella metà campo avversaria. Quindi rispetto allo scorso anno, vedremo i biancocelesti gestire più la gara e il possesso palla, provando ad avere in mano il pallino del gioco. Lo Spezia a Cagliari si è mosso molto di più in funzione dell’avversario ed è stato aggressivo. Anche Thiago Motta ha cambiato modulo e infatti si abbassa molto dietro la linea della palla per poi ripartire in contropiede”.

