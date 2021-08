Marianella: “Lo scorso anno la Lazio ha perso l’occasione per rinforzare la squadra in modo importante, come la sua storia merita”

Il giornalista di Sky Massimo Marianella ha parlato della Lazio e del suo problema legato alla rosa corta, accennando anche al mercato dello scorso anno, che avrebbe visto poi la squadra biancoceleste in Champions League. Queste le sue parole: “C’è sempre lo stesso problema per la Lazio : c’è un roster corto per affrontare tutte le competizioni. Lo scorso anno è stata persa l’occasione per rinforzare in maniera importante la squadra, come la sua storia merita”.

