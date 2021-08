Mercato Lazio, Pedullà: “Kostic chiodo fisso, per Fares 7 milioni dal Genoa”

Sono ore calde per il mercato estivo, che si avvicina agli ultimi giorni prima della conclusione, Il noto giornalista Alfredo Pedullà, ha dato delle novità sulle manovre biancocelesti, sia in entrata che in uscita. Infatti, dopo l’accordo trovato per Caicedo, il Genoa sarebbe anche sulle tracce di Fares. Ecco le sue parole di Pedullà: “Lazio, sempre Kostic chiodo fisso. Fares, 7 milioni dal Genoa“.

