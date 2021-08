SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sullo Spezia

Seconda giornata di campionato e si torna all’Olimpico, in un’atmosfera completamente rinnovata e ritrovata. Ci sono i tifosi che fanno il loro ritorno dopo 18 mesi d’assenza. Era il 29 febbraio 2020 e in campo c’erano Lazio e Bologna per quella che poi sarebbe stata l’ultima gara prima del lockdown totale con la conseguente chiusura degli stadi al pubblico. Domani alle 18:30 sarà Lazio-Spezia e sarà il giorno dei tifosi, il giorno del loro ritorno allo stadio. Ecco di seguito le ultime sullo Spezia.

SPEZIA – Al suo secondo anno consecutivo in Serie A la squadra ligure arriva allo stadio Olimpico di Roma da un pareggio in casa del Cagliari per 2-2. Prima di campionato che si può dire positiva viste anche le problematiche relative alla rosa molto corta causa Covid. Il nuovo Spezia targato Thiago Motta, dopo la fine del rapporto con Vincenzo Italiano, arriva a Roma con l’intenzione di mettere in difficoltà i biancocelesti per strappare un pareggio o una vittoria. Un 11 che comunque riserva delle insidie con alcuni giocatori che possono intimidire. Tra questi sicuramente i due esterni d’attacco Colley e Verde, ma anche Simone Bastoni che è andato in gol proprio alla prima di campionato.

FORMAZIONE (3-4-3) – Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Colley, Gyasi.

LA STELLA – Simone Bastoni è sicuramente il giocatore più in forma di questo Spezia. Capace di mettere in difficoltà molte squadre anche per la capacità di fare assist mandando in porta i compagni. Lo scorso anno 22 presenze in Serie A, 1 gol e 8 assist. Quest’anno è ripartito già con il piede giusto siglando una rete all’esordio. Insieme a Maggiore crea una coppia di centrocampo interessante sia in fase di costruzione che di non possesso. Toccherà a Leiva arginare il più possibile l’avanzata del giocatore ligure.

IL PRECEDENTE – Tre i precedenti nella storia tra Lazio e Spezia, due in campionato lo scorso anno e uno in Coppa Italia nel 1941. L’ultimo incontro allo stadio Olimpico è del 3 aprile 2021 valido per la gara di ritorno vinto per 2-1 grazie ai gol di Lazzari e Caicedo. Una gara particolare con il gol del Panterone arrivato quasi allo scadere. Quella giornata nel ricordo di Daniel Guerini e con la festa per Stefan Radu per aver raggiunto 402 presenze in maglia biancoceleste, diventato il primatista assoluto nella storia della Lazio.

