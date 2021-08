SOCIAL | Lazio Women, la carica di mister Morace: “Siamo pronte per il nostro esordio, siamo pronte a riscrivere la storia”

L’attesa è finita. Questo weekend prenderà il via il campionato di Serie A Femminile. Campionato che, tra le protagoniste, vedrà anche la Lazio dopo la straordinaria cavalcata dell’anno scorso. La prima giornata delle ragazze biancocelesti è in programma domenica pomeriggio, alle 17:30, in casa contro la Sampdoria. Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, mister Carolina Morace ha suonato la carica in vista dell’esordio di domenica: il post condiviso, è accompagnato dal messaggio che recita: “5 Scudetti, 4 coppe Italia. Questa è la Lazio Women. Dopo 8 lunghissimi anni, riprende il nostro cammino nella massima serie. Per indossare la maglia della Lazio la tradizione è passione, determinazione e coraggio. Indossare la maglia biancoceleste è un onore e un privilegio. Siamo pronte per il nostro esordio, siamo pronte a riscrivere la storia. Siamo la Lazio che non molla mai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Morace (@carolinamorace_official)

