Lazio, la cessione di Correa è l'ottava più remunerativa del club

Trentuno milioni (tra prestito oneroso, riscatto e bonus in caso di Champions) ha incassato la Lazio dalla vendita di Correa. Arrivato nel 2018 per 16 milioni dal Siviglia, il Tucu è la terza cessione più onerosa dell’era Lotito. Soltanto in altre due occasioni ha incassato di più il presidente biancoceleste: con Felipe Anderson al West Ham (38 milioni nel 2018, tornato in estate a zero) e Keita al Monaco (30 milioni più 5 di bonus nel 2017). Dietro Correa, nella top 5 della gestione Lotito troviamo Kolarov e Candreva. Il terzino serbo, scoperto da Sabatini, nell’estate del 2010 fu venduto al Manchester City per 20 milioni più il cartellino di Garrido (valutato circa 3). L’esterno italiano, invece, dopo l’Europeo del 2016 salutò la Lazio per abbracciare l’Inter.

Allargando l’analisi e considerando l’intera storia ultracentenaria del club, nella speciale classifica delle cessioni più onerose Correa occupa l’8° posto, sempre subito dopo Keita. Ecco la top 10:

Cristian Vieri – 46,48 milioni (90 miliardi di lire) all’Inter – 1999/2000

Juan Sebastian Veron – 42,6 milioni (78 miliardi di lire) allo United – 2001/2002

Pavel Nedved – 38,7 milioni (75 miliardi di lire) alla Juventus – 2001/2002

Felipe Anderson – 38 milioni al West Ham – 2018/2019

Hernan Crespo – 36 milioni all’Inter – 2002/2003

Alessandro Nesta – 31 milioni al Milan – 2002/2003

Keita Balde – 35 milioni al Monaco – 2017/2018

Joaquin Correa – 30 (+1) milioni all’Inter – 2021/2022

Marcelo Salas – 25 milioni più Kovacevic alla Juventus – 2001/2002

Aleksandar Kolarov – 20 milioni più Garrido al Manchester City – 2010/2011

Tuttomercatoweb.com

