Assist e record per Pepe Reina: i numeri del portiere laziale – FOTO

Da quando è arrivato un anno fa fino ad oggi si è dimostrato sempre più fondamentale per la Lazio, in campo e nello spogliatoio: Pepe Reina questa sera ha conquistato, come riporta Opta, il record del portiere che ha fornito più assist (sei) nei top-5 campionati europei a partire dal 2007/08, almeno il doppio di qualsiasi altro. Numeri alla mano, il suo carisma, la sua esperienza e le sue capacità anche con i piedi, risultato essere, ancora una volta, un’arma in più per i biancocelesti.

