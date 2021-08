Calciomercato Lazio, Caicedo è arrivato a Genova: sta per iniziare la sua nuova esperienza in rossoblù | FOTO

Per Felipe Caicedo sta per iniziare la sua nuova esperienza, sempre in Serie A, con la maglia del Genoa. L’attaccante ormai ex Lazio, come riporta Tuttomercatoweb.com, è sbarcato a Genova, ed è pronto per vestire la maglia rossoblù. L’ecuadoregno ha trovato l’accordo con il Genoa sulla base di un contratto triennale.

